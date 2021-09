Questo Padova fa paura

Si è conclusa la quinta giornata del campionato di Serie C girone A. Continua la marcia della corazzata Padova, vincono Feralpisalò e Renate, dopo 45’ viene sospesa – per maltempo – la gara tra Legnago Salus e Südtirol e la Pro Vercelli pareggia in casa contro la neopromossa Trento. Andiamo, nel dettaglio, ad analizzare la giornata.

Le dieci gare

Ad aprire la giornata è stata la vittoria della Feralpisalò in casa per 3-2 contro la Juventus U23. A passare in vantaggio sono però i bianconeri, al decimo, con Sekulov. I padroni di casa acciuffano il pareggio al minuto 56 con Guerra e, otto minuti dopo, grazie alla rete di Luppi, passano in vantaggio. È però ancora Luppi, attaccante ex Pro Vercelli, Verona ed Entella, a siglare dal dischetto al minuto 81 la rete del 3-1: doppietta per Luppi e partita che sembra ormai archiviata. In pieno recupero (minuto 91 con ancora 2’ da giocare) Aké trova il modo di superare l’estremo difensore Gelmi e riapre la gara. La rete però non basta e, dopo il triplice fischio, i padroni di casa chiudono all’ottavo posto con 7 punti conquistati. I bianconeri restano a quota sei punti e raggiungono il decimo posto. Pareggia per 1-1 la Pro Vercelli in casa contro il Trento. Gli ospiti nel primo tempo ottengono due rigori (il primo sbagliato da Belcastro) e passano in vantaggio, con il penalty, con Barbuti al minuto 36. La Pro nel secondo tempo schiaccia gli ospiti ed agguanta il pareggio grazie alla rete del solito Bomber Comi al minuto 77’. I vercellesi hanno la possibilità di ribaltare il risultato ma il fantasista Rolando, questa volta, non è freddo dal dischetto e sciupa la rete della ribalta. I piemontesi dopo il primo pareggio stagionale in campionato raccolgono 13 punti e trovano il terzo posto. Gli ospiti, invece, salgono in settima posizione chiudendo a quota 8 punti. Vince e convince la Triestina che schianta il Lecco in casa con un secco 2-0. Le reti, entrambe nel primo tempo, portano la firma di De Luca (minuto 11’) e Marcello Trotta al minuto 43. I padroni di casa collezionano la prima vittoria stagionale: undicesimo posto in classifica e 5 punti totali. Il Lecco resta a nove punti e raggiunge il sesto posto stagionale.

Crolla in casa la Fiorenzuola che cade per 2-3 contro la neopromossa Seregno. Palmieri, al minuto 15, sblocca il match e porta in vantaggio i padroni di casa. Kaleb Jimenez, al minuto 35 su rigore, pareggia i conti e porta gli ospiti sul pareggio. Fiorenzuola ci crede ed al minuto 68 torna a mettere nuovamente la testa avanti grazie alla rete ad opera di Blue Mamona. Nel finale il Seregno ha un qualcosa in più e ribaltata il risultato: Iacopo Cernigoi fa il 2-2 al minuto 92 ed Andrea Cocco, a pochi secondi dal termine della gara, regala la prima vittoria stagionale agli ospiti. I padroni di casa, dopo la sconfitta, restano a 5 punti trovando il dodicesimo posto. Gli ospiti lasciano i bassi fondi e, con quota 4 punti, acciuffano il sedicesimo posto in classifica. Esce sconfitta la Giana Erminio in casa contro la mina vagante Albinoleffe: 0-1 il risultato finale andato in scena allo Stadio Comunale Città di Gorgonzola. A decidere il match, al minuto 87, è l’attaccante Ravasio. L’Albinoleffe, dopo la quarta vittoria stagionale, supera la Pro e conquista il secondo posto a quota 13 punti. La Giana resta ferma a 4 punti e si colloca quindicesima. Legnago Salus e Südtirol merita un discorso a parte: è l’attaccante ospite Odogwu al 4’ a sbloccare il match ed a portare in vantaggio i suoi. Il direttore di gara fa giocare fino al termine del primo tempo ma poi, date le difficili condizioni climatiche, sospende l’incontro: nonostante i tentativi di drenaggio il campo rimane impraticabile e, dopo l’attenta visione delle due società, si opta per il rinvio. La data nella quale verrà comunicata la ripresa degli ultimi 45’ di gioco sarà stabilita entro pochi giorni.

Vince in casa per 2-1 il Mantova contro il Piacenza di Mister Scazzola. A passare in vantaggio sono però gli ospiti che, con Corbari, al minuto 23, sbloccano il match. Dopo nemmeno 11 minuti Guccione acciuffa il pareggio: 1-1 a fine primo tempo. Nel finale, in pieno recupero, De Cenco (93’) è più lesto di tutti ed insacca la rete della definitiva vittoria dei padroni di casa. La gara, molto maschia, vede ben tre espulsioni: una per i padroni di casa (Paudice) e ben due per gli ospiti (Parisi e Marchi). Dopo la vittoria il Mantova raccoglie sei punti stagionali e vola al nono posto in classifica, il Piacenza resta a 4 punti e raccoglie il tredicesimo slot disponibile. Finisce in pareggio per 2-2 la gara tra Pergolettese e Virtus Verona: a passare in vantaggio sono i veronesi che, con Pittarello dagli undici metri al minuto 28 e con Zugaro al minuto 55, avevano ben indirizzato il match portandosi sul parziale di 0-2. Hanno reagito molto bene i padroni di casa: in soli 14 minuti dalla rete del raddoppio hanno siglato il pari. Kevin Varas, ex conoscenza della Pro Vercelli, dal dischetto, al minuto 63, ha riaperto il match. Hide Vitalucci, minuto 69, ha siglato la rete del definitivo pareggio. La Pergolettese, dopo questo importante pareggio in rimonta, muove la classifica: quattro punti totali e quattordicesimo posto. La Virtus Verona, non essendo riuscita a gestire il raddoppio, non trova ancora la prima vittoria stagionale: terzo pareggio, tre punti totali e diciottesimo posto in classifica.

Vince in trasferta ed in rimonta la corazzata Padova che affossa, per 1-2, nel giro di pochi minuti, la Pro Patria. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Pierozzi al minuto 46. Nel secondo tempo tutta la qualità degli ospiti esce fuori: Valentini, al 60’, sigla il pareggio e Monaco (minuto 68) trova la rete che regala la quinta vittoria di fila ai suoi. Al termine della gara i padroni di casa restano a quota 4 punti e si collocano diciassettesimi. Capitolo diverso per gli ospiti che fanno 5/5 e restano, meritatamente, primi in solitaria. A chiudere la giornata è stata la roboante vittoria per 3-0 del Renate contro la Pro Sesto: è l’autogol di Del Frate (minuto 35) ad aprire le danze. Maistrello al 71’ raddoppia e Sarli, in pieno recupero del secondo tempo, sigla la rete del netto 3-0. I padroni di casa salgono al quinto posto e trovano 10 punti stagionali, restano ultimi gli ospiti con solamente un punto conquistato nelle prime cinque di campionato.