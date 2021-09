Amazon aumenta il salario di ingresso: 8% in più rispetto al Contratto nazionale

Amazon ha annunciato oggi, lunedì 27 settembre, l’aumento della retribuzione d’ingresso per tutti i dipendenti impiegati nei suoi siti logistici in Italia.

L'aumento retributivo, che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, porta la retribuzione d’ingresso per i dipendenti a 1.680 euro lordi, l’8% in più rispetto a quanto previsto dal CCNL a partire dal 1° ottobre.

«Il sito dedicato https://www.aboutamazon.it/workplace/ - si legge una nota dell'azienda di logistica - offre una panoramica approfondita a partire dalla tipologia di ruoli offerti, all'ambiente di lavoro, passando per le opportunità di crescita professionale, dalla sicurezza alle attività a favore dei territori in cui opera. Amazon offre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come l’innovativo programma Career Choice che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali, per un importo fino a 8mila euro in quattro anni».

«Siamo orgogliosi di annunciare che stiamo incrementando la retribuzione d’ingresso in tutta la nostra rete logistica - dice Stefano Perego, VP Amazon EU Operations -. Ci impegniamo per offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale. Amazon è certificata Top Employer Italia 2021, un riconoscimento attribuitole per la qualità dell'ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia. La certificazione riguarda tutte le attività di Amazon in Italia, comprese quelle legate al sito web Amazon.it, le attività logistiche, i servizi cloud di Amazon Web Services, e molto altro ancora. È stata inoltre selezionata quest’anno da Universum come uno dei "Datori di lavoro più attrattivi” in Italia. La classifica è stata stilata in base alle risposte di oltre 36.000 studenti provenienti da 48 atenei e Amazon ha ottenuto il 5° posto tra tutte le aziende italiane».