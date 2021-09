Pro Vercelli-Trento: bianchi sotto di un gol dopo 45 minuti

Pro Vercelli-Trento 0-1

Marcatori: Pasquato (T) su rigore al 34';

PRO VERCELLI: Tintori; Cristini, Masi, Carosso; Bruzzaniti, Awua (Emmanuello dal 30'), Vitale, Belardinelli, Crialese; Rolando, Comi. A disp. Rendic, Auriletto, Emmanuello, Bunino, Della Morte, Silenzi, Sangiorgi, Clemente, Rizzo, Erradi, Iezzi. All. Scienza.

TRENTO: Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Izzillo, Scorza, Caporali; Belcastro; Pasquato, Barbuti. A disp. Chiesa, Galazzini, Chinellato, Raggio, Osuji, Ruffo Luci, Seno, Pattarello. All. Parlato.

Arbitra Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Ammoniti: Crialese della Pro Vercelli;

PRIMO TEMPO

Bella partita, combattuta. Il cammino del Trento nelle prime 4 giornate non è da neo promossa: stessi punti (7) e stessi risultati (2 vittorie, un pari, un ko) della Pro Vercelli dell'anno scorso, alla quarta giornata.

8'. Si fa male Awua, forse dovrà uscire. Forse no...

Gioco a ritmo blando, anche a causa della pioggia.

17': ancora nessuna occasione da gol.

18': punizione battuta da Vitale per fallo su Ronaldo. Palla per la testa di Comi che anticipa il portiere Cazzaro, ma la sfera s'impenna alta.

23': ripartenza del Trento con Barbuti che entra in area, Masi gli frana addosso, è rigore. Lo batte Belcastro, Tintori si tuffa sulla destra, ma la sfera esce, sospiro di sollievo per i bianchi.

29': Crialese pennella dalla sinistra, testa di Rolando, alto.

Alla mezz'ora esce Awua, al suo posto Emmanuello. Vitale si piazza in mezzo, nel ruolo di regista.

31': Bruzzaniti ad Emmanuello che, disturbato da un avversario, riesce comunque a tirare: alto. Ma è un bel biglietto da visita del centrocampista.

34': lancio in area per Barbuti, Masi lo disturba, l'arbitro, molto benevolmente, concede un altro rigore alla squadra ospite. Stavolta calcio Pasquato che trafigge Tintori: portiere a destra, palla a sinistra, Trento in vantaggio.

40': Bruzzaniti mette in mezzo, Rolando di prima intenzione, fuori.

45': bella azione di Rolando sulla destra che crossa per Comi; bel colpo di testa, purtroppo fuori.

A pochi secondi dal termine Pasquato viene liberato in area; l'attaccante, solo davanti a Tintori, grazia la Pro sparando alto.