Schianto a Santhià: nessun ferito grave, ma danni ai mezzi

Danni ai mezzi ma nessun ferito grave, nell'incidente avvenuto intorno alla 13 di domenica, in via XXV Aprile a Santhià: due le auto coinvolte. Per i soccorsi è interveuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià che si è occupata della messa in sicurezza dei veicoli e di prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte poi affidati alle cure del 118. Secondo le prime informazioni nonci sono feriti gravi. La Polizia locale è sul posto per verificare dinamica e responsabilità.