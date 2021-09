Schianto in moto: 37enne in codice rosso

Un uomo di 37 anni è stato ricoverato in codice rosso, dopo un incidente motociclistico avvenuto nella giornata di sabato a Lozzolo.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due persone che viaggiavano in moto: molto gravi le condizioni del 37enne, soccorso dal 118 e ricoverato in codice rosso, mentre sono meno preoccupanti le condizioni dell'altro centauro, anche in questo caso un uomo, ricoverato in ospedale in codice verde.

Al momento la dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, intervenute con il 118 per i soccorsi.