Ricoveri covid: in Piemonte il 74% dei pazienti gravi non è vaccinato

Resta alta la percentuale di pazienti positivi al Covid non vaccinati che finiscono in ospedale e talvolta anche in terapia intensiva.

I dati del report settimanale della Regione rilevano che, 17 dei 23 ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali piemontesi, non sono vaccinati (ovvero il 74%): si tratta di 13 uomini e 4 donne, mentre sono vaccinati gli altri 6, che presentano un quadro clinico serio per patologie pregresse (3 uomini e 3 donne).

Dei 180 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 107.