A 6 anni si addormenta sullo scuolabus e quando si sveglia è al deposito di Agliè

Un grosso spavento, il risveglio tra le lacrime e la paura. Una bimba di 6 anni si è addormentata sullo scuolabus e non è scesa alla sua fermata, alla scuola di Loranzè. Ma soprattutto, non si è accorto della sua presenza l'autista, che ha portato il mezzo fino al deposito di Agliè, scendendo senza aver notato la presenza a bordo della piccola.

Quando la bambina si è svegliata, trovandosi sola, è scoppiata a piangere, uscendo dalle porte che il guidatore aveva lasciato aperte. Una signora per fortuna l'ha subito soccorsa, calmandola e chiamando i carabinieri, che poi hanno rintracciato i genitori della bambina, che hanno deciso per qualche giorno di accompagnarla direttamente a scuola per superare lo spavento.