Schianto tra due auto e un mezzo pesante

Schianto tra due vetture e un mezzo pesante, nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17, sulla Sp455 di Pontestura, vicino a Trino: intorno alle ore 17 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, del distaccamento volontari di Trino e una squadra del distaccamento di Casale Monferrato, sono intervenute per i soccorsi: molto rilevanti danni riportati dalle auto, una delle quali - una Mercedes - ha terminato la corsa fuori strada, finendo in un campo. Pressoché distrutta l'altra vettura coinvolta, un'utilitaria. Nonostante la gravità dei danni non si registrano feriti gravi. L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dei mezzi dello scenario, mentre i mezzi del 118 si sono occupati di prestare i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli e i Carabinieri di Trino e Crescentino sono al lavoro per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.