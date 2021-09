Tornano la Mezza Maratona e la 5 Km: Vercelli punta sul podismo

Vercelli torna a ospitare un evento podistico di rilievo: il 24 ottobre tornano la Mezza Maratona e la 5 chilometri competitiva ad accedere i riflettori su una voglia di movimento e di sport che, negli ultimi anni, è progressivamente cresciuta - nonostante lo stop dei lockdown.

«In primavera siamo riusciti a organizzare la gran fondo di ciclismo ottenendo grande successo e partecipazione - dice l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino -. Ora ci proviamo con la mezza maratona. Sono molto contento di essere riuscito a coinvolgere nella manifestazione le società sportive, ma anche il mondo del volontariato che sarà impegnato sul fronte della sicurezza e della logistica. Il ritorno alle grandi competizioni podistiche era nel mio programma elettorale e dunque sono felice che, dopo 7 anni, si torni ad avere in città una manifestazione di questa portata».

La competizione, inserita nei calendari nazionali, si svolge grazie all’impegno dell'Atletica Vercelli 78, coinvolta, come Marzio Dan di Erreà, fin dalle prime battute nell'organizzazione e unisce, alla parte di gara, anche un 5 mila metri non competitivo, aperto a chi vuole camminare o correre con i propri figli, con i ragazzi disabili ma anche in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Le partenze sono previste da corso Libertà, angolo via Cavour, per le 9,30 (mezza Maratona) e le 9,45 (5000 competitivi) e, a seguire, partirà la podistica non competitiva. Le iscrizioni, costano rispettivamente 20 euro (22 euro se ci si iscrive dopo il 30 settembre), 9 e 5 euro. Per le gare competitive occorre iscriversi all’indirizzo email della Fidal (la Federazione di atletica leggera), sigma.piemonte@fidal.it; per informazioni sulla 5000 chilometri amatoriale chiamare il numero 3925329556 (Piero Volpiano). L’iscrizione ai 5000 metri non agonistici si potrà fare in piazza Cavour il giorno stesso dell’evento.

«Per la gara abbiamo ottenuto la collaborazione di tante persone e tante associazioni - aggiunge Sabatino -. Ringrazio tutti a partire dal sindaco che ha sostenuto questo progetto e mi piace pensare che, dopo un lungo periodo di incertezza si possa finalmente tornare a organizzare appuntamenti sportivi di prestigio in tutta sicurezza».

Nei prossimi giorni verranno presentati i percorsi e fornite tutte le informazioni logistiche relative alla manifestazione.