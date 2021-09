Ctv: lo sportello di Varallo riprende le attività

Dopo un periodo di chiusura dovuto alle restrizioni per l’emergenza Covid 19, lo sportello di Varallo del Centro Territoriale per il Volontariato riprende le sue attività, raddoppiando le giornate di apertura al pubblico e ai volontari.

Oltre al consueto giorno di apertura, il mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle 12.30, si aggiunge, infatti, anche il venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 17.

L’apertura sarà garantita dall’Associazione Archimede che sarà presente con i suoi volontari, realizzando contestualmente delle attività e laboratori dedicati ai propri utenti, per realizzare interventi di inclusione e di socializzazione.

Allo sportello sarà possibile ricevere informazioni e consulenze di base; le associazioni accreditate potranno, inoltre, usufruire di alcuni servizi come stampe e fotocopie, prestito attrezzature, utilizzo spazi.

«Per CTV èå fondamentale - ha commentato Andrea Pistono, presidente del Centro Territoriale per il Volontariato – essere presenti e attivi sul territorio, al fianco delle associazioni, per poter promuovere al meglio la cultura della solidarietà e sostenere e supportare i progetti e le attività delle realtà benefiche locali. Ringraziamo di cuore i volontari che daranno una mano nella gestione dello sportello, esempio di come fare rete sia fondamentale per ottenere importanti risultati per la crescita del nostro territorio”»

«Siamo entusiasti di questa possibilità - ha dichiarato Anna Maura Zanfa Delsignore, presidente dell’Associazione Archimede – che rappresenta un’occasione di promozione del territorio, ma, soprattutto, è per noi un modo per coinvolgere e valorizzare i nostri ragazzi e dare loro nuovi modi per esprimere la propria creatività e socializzare. Dopo un lungo periodo di isolamento legato al Covid, infatti, per loro è fondamentale potersi ritrovare e condividere questa esperienza. La risposta è stata molto positiva e anche le famiglie sono molto felici di poter avere un supporto e un aiuto concreti, dopo un periodo così difficile».

Per maggiori informazioni: sportello.varallo@centroterritorialevolontariato.org