"A tutta impresa": podcast e progetti di Cna Piemonte Nord

Un podcast dal titolo 'A tutta impresa' con contenuti audio originali rivolti a imprenditori e a tutti coloro che vogliono fare impresa, ma anche un nuovo profilo Instagram, per interagire nel mondo social fatto di immagini e parole, e un nuovo canale Telegram per informare in tempo reale. Sono partiti in questi giorni alcuni nuovi progetti di comunicazione on line ideati e realizzati da CNA Piemonte Nord che vanno ad affiancarsi al sito internet istituzionale cnapiemontenord.it, alla newsletter CNA Imprese News, al periodico Impresa Artigiana in edizione sfogliabile on line e alla pagina facebook cnapiemontenord già esistenti.

“Sono progetti – spiega Maria Grazia Pedrini, responsabile Ufficio Stampa CNA Piemonte Nord - su cui stiamo lavorando da qualche tempo con la collaborazione di professionisti del settore. Si tratta di nuovi strumenti, che permetteranno a CNA di essere ancora più vicina ai suoi associati e a tutte le persone che fanno impresa. La novità assoluta è la creazione di un podcast con contenuti audio originali, a episodi, che sono disponibili on demand su internet sui principali canali e app di podcast come Spreaker e Spotify. Ogni due settimane sarà pubblicato un nuovo episodio. Il primo episodio sul tema del credito e quello introduttivo, che presenta il podcast, sono già disponibili”.

“Attraverso lo strumento del podcast – afferma Marco Pasquino, direttore CNA Piemonte Nord - vogliamo dare una mano concreta agli imprenditori ad andare dritti per la propria strada imprenditoriale: avanti tutta, come suggerisce appunto il titolo, in maniera consapevole e informata.

Negli episodi del podcast affronteremo temi di carattere generale, fondamentali per ogni imprenditore, e altri di più stretta attualità. Tratteremo anche le opportunità, i vantaggi e i servizi che si possono cogliere per vivere al meglio l’esperienza di essere imprenditore. Sono pochi minuti di parole da ascoltare e riascoltare quando e dove si preferisce. L’uscita di ogni episodio sarà diffusa attraverso i principali canali di comunicazione di CNA Piemonte Nord, che in questi giorni si sono arricchiti di un nuovo profilo Instagram e di un canale Telegram, per essere sempre più vicini agli imprenditori. L’intenzione è di raggiungere in particolare i giovani, aspiranti o neo imprenditori, per aiutarli nel loro percorso”.

Questi i link diretti per ascoltare i podcast:

https://open.spotify.com/show/4KoFEcLNMMf4GBTP8bX6Jt

https://www.spreaker.com/show/atuttaimpresa