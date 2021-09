Viotti night and day: i giardini "segreti" aprono le porte alla grande musica

Torna il "Viotti nigth and day": la due giorni che, tra Vercelli e Fontanetto Po, offre ampio spazio alla musica, alla cultura, alla scoperta di luoghi e artisti.

Sabato e domenica la voglia di musica, e soprattutto di musica dal vivo, troverà nella quinta edizione del Viotti Day & Night l'occasione perfetta per essere soddisfatta. Organizzata dalla Camerata Ducale in collaborazione con la Città di Vercelli e il Comune di Fontanetto Po, la kermesse musicale, che quest'anno si svolgerà il 25 settembre a Vercelli e il 26 settembre a Fontanetto Po, è naturalmente ispirata alla figura e all'opera di Giovan Battista Viotti, ma toccherà con leggerezza e divertimento molti generi musicali, come il jazz, e altre arti, come il teatro.

Il Viotti Day & Night di quest'anno propone alcune sorprese, a partire dalla partnership con “Raccolti, festival delle nuove narrazioni", in corso nell'ex chiostro di San Pietro Martire (area Pisu) praticamente nello stesso periodo – dal 24 al 26 settembre.

Il programma del Viotti Day & Night 2021 offre, nella giornata vercellese, la nuova edizione di una formula che l'anno scorso ha riscosso un grande successo: i concerti Face to Face, “concerto per un solo spettatore” (2 se congiunti).

L'edizione 2021 offre 150 “miniconcerti”, della durata di 10 minuti l'uno, saranno ospitati in cinque giardini storici e segreti di Vercelli, normalmente non visitabili. Si tratta degli splendidi ambienti dell’ex Asilo Levi, Palazzo Gattinara, Palazzo Pattono di Meirano, Palazzo Malinverni e il chiostro dell’Abbazia di Sant’Andrea. Un'opportunità per scoprire scorci di storia e di bellezza veramente unici.

L'altro fulcro di questo Viotti Day & Night sarà il Teatro Civico, dove sempre il 25 settembre, andrà in scena, a partire dalle ore 19, una serata brillante che spazia tra periodi e generi artistici, divisa in tre momenti. Il primo sarà affidato al duo pianistico composto da Aurelio e Paolo Pollice, che presenteranno Onore, amore e vendetta! - La trilogia popolare di Verdi, appassionato omaggio al genio di Busseto attraverso le melodie di Rigoletto, Trovatore e La traviata. A seguire – ore 20,30, l'ironia inconfondibile di Giovanni Mongiano, affiancato dal duo Guido Rimonda, violino e Cristina Canziani, pianoforte, accompagnerà gli spettatori lungo un'originale quanto divertente “avventura” teatral-musicale: Viotti o Amleto, questo è il problema!, opera di cui Mongiano è autore oltre che protagonista. E infine alle ore 21,45 chiusura in grande stile con Piano Solo, il concerto del pianista Danilo Rea, uno dei protagonisti di spicco del panorama jazz – ma anche pop – del nostro Paese.

Il giorno successivo, 26 settembre, l'attenzione si sposterà a Fontanetto Po, paese natale di Viotti. Qui si esibirà alle 10,30 la Banda Musicale, mentre dalle 14 fino alle 18 il paese ospiterà delle interessanti e coinvolgenti “maratone musicali”. La conclusione migliore di un fine settimana vissuto all'insegna della musica, del piacere di ritrovarsi in compagnia e di scoprire (o riscoprire) la bellezza del territorio vercellese.

Per i concerti Face to Face, nei giardini storici e segreti della città, dalle 14 alle 19 la prenotazione è obbligatoria scrivendo a biglietteria@viottifestival.it

Per gli eventi al Teatro Civico: ore 19 "Onore, amore e vendetta! - La trilogia popolare di Verdi, pianoforte a quattro mani" ingresso 5 euro; ore 20.30 "Viotti o Amleto questo è il problema", concerto musical-teatrale, di e con Giovanni Mongiano, Cristina Canziani pianoforte, Guido Rimonda violino ingresso 10 euro; ore 21.45 "Danilo Rea Piano Solo" ingresso 10 euro.

L'ingresso ai tre spettacoli 20 euro

I biglietti possono essere acquistati online sul sito del Viotti Festival, www.viottifestival.it o alla biglietteria Viotti Club, via Galileo Ferraris 14 (lunedì - venerdì dalle 10.30 alle 17.30 e sabato dalle 14,30 alle 17.30). Per informazioni biglietteria@viottifestival.it

Per gli eventi di domenica 26 settembre a Fontanetto Po: ore 11 piazza S. Rocco concerto della Banda “G.B. Viotti”; ore 12 a Palazzo Ovis, pranzo a cura dell’Azienda Agricola Scagliotti; alle 14 Maratone Musicali, alle 18 Insolito Ottetto da Camera G.B. Viotti

Prenotazione scrivendo a biglietteria@viottifestival.it, telefono 329 1260732 o iscrivendosi il giorno stesso.