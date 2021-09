Variante Est di Romagnano: al via i lavori entro ottobre

Entro il mese di ottobre partiranno i lavori per la realizzazione della variante Nord-Est di Romagnano Sesia (variante dal casello della A26 alla Mauletta): lo ha reso noto il Settore Viabilità della Provincia di Novara che, nella mattinata odierna, ha partecipato a una riunione tecnica online con la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e altri Enti, Istituzioni e rappresentanti di aziende del territorio interessati dall’opera.

Il Settore Viabilità dell’Ente novarese precisa che grazie al diretto e costante interessamento della Provincia si è finalmente giunti a mettere la parola fine a un iter complesso iniziato dall’Ente circa dieci anni fa, periodo durante il quale le Amministrazioni hanno dovuto risolvere situazioni complicate anche dal fallimento delle ditte già incaricate per la realizzazione.

Alle lungaggini del passato iter burocratico e organizzativo si è aggiunto negli ultimi due anni, il rallentamento determinato dalla pandemia, senza che però la Provincia di Novara smettesse di lavorare per raggiungere il proprio obiettivo, assegnando, negli scorsi mesi, l’esecuzione dell’opera alla società “Neocos” di Borgomanero.

Dopo aver fornito la documentazione richiesta dai legali dell’impresa rispetto al progetto esecutivo e dopo la verifica di alcune prescrizioni da parte di consulenti esterni, sono state trasmessi gli ultimi documenti per la validazione finale, entro la fine settembre, del contratto per la consegna e l’esecuzione dei lavori, che verranno conclusi in circa due anni.