Vercelli città: due negozi nel mirino dei ladri

Negozi di alimetari nel mirino dei ladri, in centro a Vercelli: nella stesso notte sono stati presi di mira un ortofrutta e alimentari in via Dante e la vicina panetteria di piazza Risorgimento.

In entrambi i casi, sono spariti il denaro lasciato come fondo cassa e, dall'alimentari ortofrutta, anche un intero prosciutto di Parma. Nei due punti vendita non sono stati trovati evidenti segni di effrazione e l'ipotesi è che i ladri, probabilmente gli stessi, abbiano agito utilizzando un passapartout.

A occuparsi delle indagini sono i Carabinieri che stanno visionando anche i filmati delle videocamere presenti in zona alla ricerca di indizi utili.