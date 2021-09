Tentato furto al supermrcato: nei guai due giovanissimi

Scoperti mentre tentano un furto notturno in un supermercato di Crescentino, due giovanissimi vengono portati in caserma dai Carabinieri e, nel corso degli accertamenti, uno dei due assume atteggiamenti aggressivi e sopra le righe, finenendo anche in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

I due giovani ladri - uno 17enne residente a Crescentino e uno 24enne di Saluggia, sono stati sorpresi da una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un giro di controllo mentre, armati di piede di porco, stavano cercando di scassinare la porta secondaria del supermercato Dico. Colti sul fatto, i due sono stati portati in caserma: il 24enne, però, ha assunto atteggiamenti aggressivi e i Carabinieri sono stati costretti a bloccarlo per riportare la calma: entrambi sono stati denunciati per il tentato furto e il 24enne arrestato e processato per direttissima per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice, convalidando l'arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma per tre giorni alla settimana.