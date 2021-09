Artemisia e le altre... Viaggio tra le pittrici del '500 e del '600

“Non solo Artemisia Gentileschi” è il titolo di un incontro organizzato dall'associazione “Amici dei Musei di Vercelli” per scoprire le tante artiste di talento che si affermarono in Italia e in Europa all’epoca della grande pittrice caravaggesca.

L’appuntamento è per venerdì 24 settembre, alle ore 17,30, al Piccolo Studio “Cesare Massa”, all’interno del chiostro della basilica di Sant’Andrea.

L’incontro, a cura di Massimo D’Antico, sarà un viaggio nell’Italia del ‘500 e del ‘600, alla scoperta delle vite e delle opere di tante artiste di talento, a volte notissime ancora oggi, a volte, purtroppo, dimenticate, capaci, attraverso strade differenti, di raggiungere il successo, arrivando in molti casi ad affermarsi nei più importanti centri italiani o presso le grandi corti europee.

Tra le protagoniste della conferenza, quindi, non solo Artemisia Gentileschi, ma anche la cremonese Sofonisba Anguissola, le bolognesi Lavinia Fontana e Elisabetta Sirani, la milanese Fede Galizia, solo per citare le più note.

Per partecipare è necessario il Green Pass.