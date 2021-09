Violento scontro a Quinto: danni alle auto, ma conducenti salvi

Altri incidente sulla Trossi, questa volta all'altezza di Quinto dove, nella tarda mattina di lunedì 20 settembre, per uno scontro tra due vetture. Un incidente assai violento nella dinamica ma che, per fortuna, ha avuto conseguenze limitate per i due conducenti.

Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli è intervenuta per la messa in sicurezza dei veicoli e di tutto il tratto stradale interessato, mentre il personale sanitario del 118 si è occupato di prestare i soccorsi del caso. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia di Stato.