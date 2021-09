Vaccinazione: terza dose per 1.556 vercellesi. Effetto green pass: in Piemonte raddoppiate le pre-adesioni alla campagna

Prende il via oggi, lunedì 20 settembre, la somministrazione della terza dose di vaccino per alcune categorie di soggetti elencati come immunodepressi (dai trapiantati ai pazienti oncologici, dai pazienti Hiv a chi ha un'insufficienza renale cronica), secondo un elenco definito dal ministero della Salute. Nel vercellese sono 1.556 le persone già individuate per il nuovo richiamo e che verranno avvisate direttamente dai centri dai quali sono seguiti per le rispettive patologie. In Piemonte si tratta di quasi 53mila persone: i vaccini utilizzati saranno Pfizer e Moderna.

Intanto la Regione rende noto che quasi il 90% dei 3,3 milioni di piemontesi che hanno aderito alla campagna vaccinale ha già completato il ciclo con due dosi.

La platea potenziale degli over12 in Piemonte è composta da 4 milioni di persone, per cui coloro che non hanno ancora aderito sono 720mila (il 17%) e di questi 160mila hanno più di 60 anni. Un numero importante, che però migliora quotidianamente.

«Da inizio settembre hanno aderito 80mila persone e al momento si registrano circa 3-4mila nuove pre-adesioni al giorno sul portale www.IlPiemontetivaccina.it, raddoppiate rispetto alla scorsa settimana dopo l’estensione del green pass ad altre categorie lavorative», precisa una nota.

Tra i soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale sono circa 38mila quelli che hanno contratto il Covid negli ultimi 6 mesi e sono quindi in possesso del green pass da guarigione.

A chi si è infettato dopo più di due settimane dalla prima dose di vaccino l’autorità sanitaria nazionale non prevede la somministrazione di una seconda dose. Coloro che invece sono stati contagiati entro i 14 giorni dalla prima dose dovranno completare il ciclo vaccinale con una seconda dose entro 6 mesi dalla data del test che ha certificato la positività al Covid.

«La Regione Piemonte offre la possibilità di accedere gratuitamente al tampone ai cittadini che hanno l’esenzione dalla vaccinazione o che, avendo contratto il Covid dopo la prima dose di vaccino, sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi», conclude la nota.