JuventusU23-Pro Vercelli 0-2. La "quarta" è ingranata

Juventus Under 23-Pro Vercelli 0-2

Marcatori: Macchioni (Pvc) al 17'; Rolando (Pvc) al 56';

JUVENTUS U23: Israel; Leo (Compagnon dal 71'), De Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti, Leone (Zuelli dal 79'), Sersanti (Pecorino dal 63'); Soulé (Brighenti dal 79'), Cudrig (Sekurlov dal 63'), Aké.

A disposizione: Garofani, Raina, Riccio, Sekulov, Da Graca, Brighenti, Compagnon, Zuelli, Palumbo, Barbieri, Pecorino. All. Zauli.

PRO VERCELLI: Tintori; Cristini, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Awua, Emmanuello, Belardinelli, Crialese; Rolando (della Morte dal 70'), Comi (Bunino dal 70').

A disposizione: Rendic, Carosso, Auriletto, Bunino, Della Morte, Vitale, Silenzi, Sangiorgi, Clemente, Rizzo, Erradi, Iezzi. All. Scienza.

Arbitro: Luca Angelucci

Ammoniti: Awua, Rolando, Iezzi della Pro Vercelli; Leone, Stramaccioni della JuveU23

PRIMO TEMPO

Trenta i tifosi vercellesi a sostenere la Pro Vercelli di Giuseppe Scienza.

8': Staffilata di Awua deviata in corner: il primo tiro e il primo corner sono della Pro.

Bene la catena di destra della Pro, con Bruzzaniti, Belardinelli e Rolando che spesso si sposta a dar man forte.

17': tiro forte e teso da fuori area di Belardinelli, Israel si tuffa sulla destra e ribatte, ma il primo ad arrivare è Macchioni che insacca: Pro Vercelli in vantaggio.

21': primo acuto della Juventus U23 con un tiro di Cudrig che lambisce il palo alla destra di Tintori, che era comunque sulla traiettoria.

25': ripartenza pericolosa della Juventus U23, Sersanti, però, sciupa con un tiro alto e sbilenco.

26': giallo per Awua, come sempre onnipresente.

28': Miretti a Cudrig, tiro improvviso dal limite, Tintori neutralizza sicuro. Sul corner successivo, salvataggio sulla linea di porta di Masi.

Ultimi minuti con la Pro in avanti e pericolosa in area.

RIPRESA

56': azione insistita della Pro Vercelli che, dopo un'occasione sprecata da Miretti, punge sulla destra con Bruzzaniti. Che fa un primo cross per Emmanuello, ma il tiro è murato, palla ancora a Bruzzaniti che pennella per la testa di Rolando: il colpo è preciso, palla che sbatte sul palo interno e poi carambola in rete: JuventusU23 sotto di due reti.

66'. Due cambi nella Pro: escono Emmanuello e Bruzzaniti, dentro Iezzi e Vitale.

70'. Altri due cambi di Scienza. Escono Comi e Rolando, entrano Della Morte e Bunino. Cambia insomma l'attacco.

Secondo tempo non bello, spezzettato, con tanti errori nei disimpegni delle due squadre.

73': slalom e tiro di Soulè, para sicuro Tintori.

75': tiro tagliato del neo entrato Compagnon, Tintori di distende e sala in angolo

76': ripartenza della Pro con Della Morte il cui tiro, deviato, è neutralizzato da Israel.

Nove al termine.

88'. Fallo di Vitale, rigore, batte Miretti, palo. Per la Juve non è giornata.

89': dentro Rizzo, fuori Belardinelli.

È finita: quarta vittoria consecutiva.