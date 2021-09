Cade e resta bloccata in casa: anziana soccorsa dai Vigili del Fuoco

E' caduta in casa, restando bloccata senza la possibiità di aprire la porta ai soccorritori.

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di sabato, intorno alle 18,30, per un'anziana residente in via Monte Bianco. Per entrare nell'appartamento è stato necessario chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco: la squadra del comando provinciale di Vercelli, ha raggiunto tramite scala italiana la finestra dell'appartamento posto al primo piano e, forzando la finestra, è entrata nell'alloggio aprendo poi la porta al personale del 118.

Dopo una prima verifica, la signora 84enne vittima della caduta, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea per ulteriori accertamenti.