Covid: terza dose di vaccino per 1.556 vercellesi

Sono 1.556 i residenti nel vercellese che, da lunedì 20 settembre, verranno contattati dalle strutture dove sono in cura, per essere sottoposti alla terza dose di vaccino anti-Covid.

Si tratta di persone inserite nell'elenco dei pazienti immunodepressi, secondo una serie di patologie definite da una circolare del ministero della Salute.

In Piemonte la somministrazione della terza dose interessa, al momento 52.911 soggetti, che verranno chiamati direttamenti dai centri specialistici presso cui sono in cura: 587 in attesa di trapianto; 4.114 in chemioterapia o radioterapia; 2 con deficit del complemento; 1 con deficit dell’immunità cellulare; con 3 deficit dell’immunità umorale; 2149 affetti da Hiv; 2.118 con insufficienza renale/surrenale cronica; 12.631 con malattie onco-ematologiche; 12.453 con tumori solidi; 281 trapiantati di midollo; 2.522 trapiantati di organo solido; 5.715 con malattie congenite e acquisite che comportino carente produzione di anticorpi; 10.277 con malattie da immunodeficienze primitive; 58 con immunodeficienze acquisite o congenite.

Gli stessi centri, che hanno una conoscenza diretta della situazione dei singoli pazienti, avranno anche il compito di affinare la lista del destinatari della dose “aggiuntiva”, perché per alcune patologie indicate dalla circolare ministeriale serve una valutazione di tipo clinico per l’inclusione o meno di un soggetto in questa lista.