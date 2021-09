Carabinieri, il colonnello Ronchey lascia Vercelli per l'Abruzzo

Dopo quattro anni alla guida del comando provinciale dell'Arma, il colonnello Andrea Ronchey lascia Vercelli alla volta dell'Aquila dove andrà a lavorare in un reparto interforze. Per Ronchey si tratta di un ritorno in una realtà, quella abruzzese, che conosce bene e nella quale si porterà dietro il ricordo di un vercellese «operoso e popolato da cittadini che hanno un forte senso delle istituzioni».

Arrivato in città nel settembre 2017, Ronchey saluta Vercelli tracciando un bilancio «umano e professionale molto positivo: in questi anni c'è stata grande collaborazione con le istituzioni e le altre forze dell'ordine. Si è lavorato molto bene - aggiunge - e il fatto di essere arrivati al 40% dei reati scoperti è forse l'elemento più significativo e di maggior rilievo, soprattutto per le vittime».

Più che le grandi inchieste portate a termine - diverse delle quali hanno avuto risonanza nazionale - Ronchey preferisce sottolineare come l'impegno per la prevenzione dei reati sia stato il cardine di questi anni vercellesi: «Abbiamo lavorato molto sui reati che colpiscono le fasce deboli della popolazione - aggiunge - dalle truffe ai danni degli anziani ai furti in casa. E, collaborando con i Comuni, l'Arcidiocesi e le parrocchie, il mondo della scuola e le istituzioni sono stati realizzate e distribuite guide, organizzati incontri, avvicinato ulteriormente i cittadini. Un grande lavoro fatto da tutti gli uomini e le donne dell'Arma che operano nelle stazioni della provincia e che resteranno qui a garantire continuità al lavoro iniziato».

E, nell'ultimo periodo, la capillare presenza dell'Arma ha consentito anche interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione, maggiormente esposte a causa del Covid: «Questa della pandemia è stata una fase catalizzante per il lavoro di tutti - commenta il colonnello - un'esperienza di vita che nessuno potrà dimenticare e che il vercellese ha vissuto nel rispetto delle norme e delle opinioni di tutti. Non ci sono mai stati motivi di scontro sociale e le situazioni più delicate sono sempre state gestite con buonsenso».

Rispetto al tema della sicurezza del territorio e della criminalità, Ronchey rileva come «molti dei reati che abbiamo contrastato in questi anni sono "d'importazione": questo territorio è servito da importanti vie di transito, da autostrade, ferrovie e caselli. Un vantaggio per il territorio e, ovviamente, anche un elemento di attrazione per malviventi che sfruttano la possibilità di dileguarsi rapidamente».

Romano di origine, il colonnello Ronchey ha trovato e apprezzato Vercelli come «città a misura d'uomo, capace di offrire interessati occasioni di cultura. Come appassionato d'arte ho trovato monumenti molto belli e interessanti da visitare - aggiunge -. Conserverò un bellissimo ricordo di questi anni, eccezion fatta - scherza salutando - per l'umidità e le zanzare».