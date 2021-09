Grave incidente, nella serata di giovedì 16 settembre, sulla Trossi, all'altezza della frazione Busonengo.

Intorno alle 21, per cause in fase di accertamento, c'è stato un frontale tra due vetture.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, lo scontro ha causato feriti, tra i quali uno particolarmente grave, portato dal 118 in ospedale in codice rosso.

(notizia in aggiornamento)