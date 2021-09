"Dedalo, volare sugli anni": invecchiare bene grazie a movimento, prevenzione, cultura

“Cammina con Dedalo", camminata culturale gratuita riapre domenica la serie di appuntamenti con "Dedalo, volare sugli anni", progetto dedicato alla prevenzione e all'invecchiamento attivo che, dopo lo stop forzato causa covid, riparte con le iniziative in presenza.

L'appuntamento è alle 10, davanti alla Basilica di Sant'Andrea: la camminata sarà animata dagli operatori dei Musei di Vercelli e Varallo (www.muvv.it/it/) e dall’associazione Tam Tam teatro che accompagneranno i partecipanti in un appuntamento dedicato alla salute e alla cultura. Le iscrizioni sono gratuite ma la presenza va confermata tramite la mail di Dedalo o via whatsapp al numero 328/1503578.

L'appuntamento di domenica apre la programmazione autunnale di "Dedalo", coinvolgendo Asl, Università, Comune e una miriade di associazioni e di partner pubblici e privati negli eventi che via via verranno proposti.

«Il Progetto Dedalo è di grandissima importanza per la città -ha detto il sindaco, Andrea Corsaro, presentando il calendario autunnale -: organizza una serie di iniziative che da anni coinvolgono numerosi attori del territorio, con un'idea di fondo comune: il benessere dei cittadini. Benessere fisico, occasioni di socializzazione, prevenzione, eventi culturali. E' una soddisfazione vedere che il progetto sta crescendo e coinvolge un numero di persone sempre maggiore».

Nato nel 2018 dall'intuizione di Asl e Università, "Dedalo", rappresenta uno dei fiori all'occhiello del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale e si propone di affrontare la sfida, scientifica e sociale, dell’invecchiamento: lo ha ricordato il rettore, professor Giancarlo Avanzi, spiegando come la progettualità generale dell'UPO sia in linea e in continuità con Dedalo, tanto un "Aging Project" sul quale il rettore stesso, insieme al professor Fabrizio Faggiano, si era speso nella fase progettuale.

«I progetti che si occupano di miglioramento della qualità della vita e della salute intesa in senso più ampio, inclusivo, sono centrali per promuovere la cultura del benessere psico-fisico della persona - ha aggiunto il direttore generale dell'Asl, Eva Colombo -: la salute non passa solo dalla gestione delle emergenze e dei momenti di criticità che richiedono il ricorso a medici o a ospedali, ma passa soprattutto dalla prevenzione, dal prendersi cura di se stessi, del proprio corpo e del proprio spirito».

Proprio su questi temi stanno lavorando il professor Faggiano e il referente del progetto per l'Asl, lo psicologo Alessandro Coppo che coordineranno un progetto di ricerca che ha l’obiettivo di misurare l'impatto della cultura, della prevenzione, della socialità - degli eventi proposti da Dedalo, insomma - sul benessere e su altri aspetti della vita delle persone. Per questo progetto di ricerca si cercano volontari: adulti da 40 a 74 anni che vogliono partecipare alle attività di "Dedalo Vola" e che siano disponibili a rispondere ad un questionario e a registrare le attività a cui parteciperanno. Chi fosse disponibile può scrivere a progetto.dedalo@aslvc.piemonte.it,

«Dedalo “vola” con la cultura per la salute! - è stato spiegato - è una nuova sezione del progetto che vuole esplorate le relazioni tra cultura e salute. L’intento è sviluppare a Vercelli un modello innovativo di welfare culturale in cui il mondo sanitario, culturale, amministrativo e della ricerca dialogano con l’intento comune aumentare e rendere più accessibili quelle attività creative e culturali che potrebbero agire in favore della salute, contribuendo a prevenire malattie croniche». Per questo verranno coinvolti musei, associazioni culturali, teatrali e musicali proponendo una stagione di attività caratterizzata da laboratori di facile accessibilità e da incontri pensati per tutti i cittadini. «Una serie di iniziative - ha aggiunto Faggiano - sarà realizzata direttamente in ospedale per coinvolgere anche i pazienti e per associare sempre di più il contesto sanitario con l’ambito della cultura e del benessere».

Il settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli si occuperà di agevolare l’accesso a nuovi pubblici, mentre il settore Cultura del Comune contribuirà alla realizzazione di un calendario di eventi per raggiungere diverse fasce di popolazione. «Questi lunghi periodi di chiusura. - spiega Ketty Politi, assessore alle Politiche sociali - hanno avuto effetti negativi soprattutto sugli anziani, che si sono isolati, rischiando di rendere ancora più critica la propria situazione. Dunque è molto importante riprendere attività che coinvolgono e includono anche i soggetti deboli».

Coppo, infine, ha ricordato gli ulteriori appuntamenti di Dedalo, che punteranno sulla cultura quale portatrice di benessere e salute: i filoni saranno musica, letteratura e teatro. «Abbiamo coinvolto numerose realtà che operano sul territorio - ha spiegato - e abbiamo l'appoggio della Compagnia di San Paolo nell'ambito della progettualità di Well Impact».

Il 25 settembre alle 14.30 Dedalo sarà ospite del Festival Raccolti (ex Monastero San Pietro Martire) per presentare e discutere le basi scientifiche del nostro programma.

Il 28 settembre al Teatro Civico si terrà il seminario "La città che cura con la cultura", a cura di Well Impact della Compagnia di San Paolo, per incontrare e ascoltare gli esperti del mondo della cultura e della salute che tratteggiano gli sviluppi delle nuove politiche di welfare, che includono anche il progetto Dedalo! Ripartiranno poi tutte le offerte di Dedalo per la salute e il benessere: i corsi, le conferenze, gli incontri, sperando ti poterli attuare tutti dal vivo.

Il calendario delle attività è disponibile sul sito www.progettodedalo.net oppure con la newsletter settimanale (iscrizioni all’indirizzo progetto.dedalo@aslvc.piemonte.it).