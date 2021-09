Open day e torneo di Padel

Dal 18 settembre, dalle 14 alle 17, Torneo di Padel organizzato dalla ASD Pro Vercelli.

rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni che intendono trascorrere un divertente pomeriggio provando questo semplice, affascinante e immediato sport...

Per ragioni organizzative

richiediamo l’adesione per l’open day e l’iscrizione al torneo, chiamando il numero

0161.503069 OPPURE VIA MAIL

SAT.PROVERCELLI@GMAIL.COM

Poi.

Dal 4 ottobre

DAL 4 OTTOBRE STAGIONE 2021/2022 SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS & PADEL ISCRIZIONI APERTE DAL 20 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE TELEFONANDO AL N. 0161.503069 PRENOTA LA TUA LEZIONE GRATUITA ASD PRO VERCELLI TENNIS - C.SO RIGOLA 138