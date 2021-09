Scienza: «Mi sono piaciuti tutti, che bravo il loro portiere»

«Abbiamo fatto una bella partita nonostante molti giocatori si trovassero in campo insieme per la prima volta. Mi sono piaciuti tanto, le risposte sono arrivate: in questi 120’ abbiamo prodotto una mole di gioco importante ed abbiamo fatto tantissime azioni» cosi si è espresso a margine della gara di Coppa Italia Mister Scienza. Il tecnico della Pro Vercelli ha poi proseguito: «Il loro portiere è stato il migliore, loro erano messi molto bene in campo: abbiamo fatto una grande partita nonostante il rigore sbagliato; sbagliare un rigore può succedere. Sono molto contento e soddisfatto, ho visto dei giocatori che si sono proposti bene. Ripeto, era un avversario forte: lavorano molto bene. Nonostante l’amaro dei rigori sono contento».

Scienza ha poi risposto alla domanda su Carosso e gli altri che hanno giocato? «Sono stati tutti bravi, come Rizzo e Vitale. Sangiorgi è stato encomiabile per atteggiamento e per le idee avute. Non ho avuto nessuna delusione oggi, sono contento per la qualità e la mentalità. Abbiamo creato molte occasioni e situazioni ma dobbiamo migliorare. Ci manca il colpo del ko definitivo, non chiudiamo le partite. Abbiamo preso il primo gol dopo che Erradi è inciampato a metà campo, il secondo è un gol bellissimo ma sono entrambi casuali. Noi abbiamo prodotto molto, è un peccato ma accettiamo il risultato. Come qualità ne usciamo forti».

In chiusura un commento inerente la prossima gara: «Loro sono quadra importante, è una sfida meravigliosa: sono la più forte. Dovremo fare una grande gara e qualcuno di oggi dovrà giocare. Sarà una partita dispendiosa, non potremo fare errori».

È arrivato il primo gol, come commenti? «Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo stra dominato per tutta la gara: dovevamo e potevamo finire con 2 o 3 gol di scarto, purtroppo è andata cosi. Pensiamo a domenica che affronteremo una squadra forte» dice Matteo Della Morte. L’attaccante poi continua: «Sono contento per il gol, lo cercavo ed è arrivato».

In chiusura un ultimo commento: «Abbiamo fatto bene, loro sono forti ed hanno giocatori importanti. Siamo contenti della prestazione e continuare cosi. Pensiamo a domenica che sarà difficile».