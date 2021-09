Pro Vercelli inedita, questa sera, contro l'Albinoleffe, gara di Coppa Italia.

Formazione decisa da Scienza.

Tintori in porta. Dietro Auriletto, Cristini in mezzo e Carosso a sinistra.

Centrocampo. Clemente e Crialese sulle fasce, Vitale in mezzo a dirigere, Rizzo ed Erradi mezze ali.

Davanti la coppia Della Morte-Bunino

Ricapitolando.

Tintori; Auriletto, Cristini, Carosso; Clemente, Erradi, Valente, Rizzo, Crialese; Della Morte, Bunino