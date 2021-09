Pro Vercelli fuori dalla Coppa Italia dopo supplementari e rigori

RO VERCELLI-ALBINOLEFFE 4-6

2-2 dopo i due tempi regolamentari

2-4 dopo i calci di rigore

Marcatori: Bunino (Pvc) al 10'; Poletti (A) al 35'; Della Morte (Pvc) al 48'; Piccoli (A) al 61'

Pro Vercelli: Tintori; Auriletto, Cristini, Carosso; Clemente (Bruzzaniti dal 93'), Rizzo (Awua dall'81'), Vitale (Iezzi dal 4' primo suppl.), Erradi (Sangiorgi dal 70'); Crialese; Della Morte (Rolando dal 93'), Bunino (Silenzi dal 70'). A disposizione: Rendic, Masi, Rolando, Emmanuello, Comi, Silenzi, Sangiorgi, Macchioni, Secondo, Iezzi, Secondo, Bruzzaniti, Awua. Allenatore: Scienza

Albinoleffe: Rossi; Miculi (Gusu dal 1' sec, tempo suppl), Marchetti, Riva; Petrungaro, Doumbia (Piccoli dal 58'), Genevier, Poletti (Nichetti dal 72'), Michelotti (Ntube dal 72'); Galeandro (Ravasio dal 46'), Cori (Zoma dal 68'). A disposizione: Pagano, Facchetti, Nichetti, Borghini, Tomaselli, Piccoli, Ntube, Gusu, Giorgione, Ravasio, Gelli, Zona. Allenatore: Marcolini

Arbitra Luca Zucchetti di Foligno

Ammoniti: Poletti e Riva dell'Albinoleffe; Auriletto della Pro Vercelli.

PRIMO TEMPO

4': spunto con slalom di Rizzo, i primi applausi della serata sono per lui. Belli alcuni spunti di Della Morte, in apertura, e Vitale (nel non facile ruolo di regista, al posto di Awua).

10': sventagliata di Clemente dalla destra, palla a Rizzo che dalla sinistra (e di sinistro) mette in mezzo un rasoterra insidioso, Bunino è bravissimo ad anticipare tutti: ed è subito gol... Pro in vantaggio.

17': cross dalla destra, Crialese non controlla benne, palla a Bunino che non riesce a coordinarsi... ma la Pro c'è, attacca, gioca disinvolta.

22': spunto di alta classe di Vitale che si libera di un paio di avversari e tenta il tiro a rientro: buona l'idea, ma la palla non arriva con la necessaria potenza.

Bene tutta la squadra, ma Vitale è un gradino al di sopra.

35': gol-doccia-fredda: un tiro sporco di Poletti, nemmeno troppo forte, con difesa e portiere fermi come statue... Tintori, per la verità, era coperto (volutamente?) da un avversario, e ha visto la palla troppo tardi. Pro 1 Albinoleffe 1.

38': grande azione di Della Morte che si accentra, salta avversari e sferra un sinistro dei suoi: magia del portiere Rossi che si tuffa e salva.

41': Bunino servito in area viene steso: è rigore.

Batte lo stesso Bunino, che non tira male, ma il portiere si distende sulla destra e impedisce alla sfera di entrare nell'angolo.

Nel primo tempo, buona – ma tanto - la prova di Vitale. Dopo di lui, Della Morte e Rizzo. Bene la difesa.

RIPRESA

2': Erradi, caparbio, resiste e porge a Crialese che metto in mezzo: gol di testa e di rapina di Matteo Della Morte. Pro Vercelli 2 Albinoleffe 1.

Pensierino della sera: Rizzo e Vitale meritano la maglia da titolare.

In cattedra anche Erradi, che non si nasconde più e gioca disinvolto.

16': cross in area vercellese, ribatte la difesa, Piccoli (entrato da una manciata di secondi) al volo spara un missile alla sinistra di Tintori: Pro Vercelli 2 Albinoleffe 2.

25': dentro Sangiorgi e Silenzi, fuori Bunino ed Erradi.

36': dentro Awua fuori Rizzo (tra gli applausi).

39': Clemente a Della Morte, passaggio filtrante per Silenzi, tiro ribattuto, palla ancora a Della Morte che conclude, ennesimo miracolo del portiere dell'Albinoleffe, Rossi (il migliore in campo).

40': slalom di Clemente che entra in area e tira, parata del solito Rossi.

5 di recupero.

48': dentro Bruzzaniti e Rolando, fuori Clemente e Della Morte.

Primo tempo supplementare

4': esce Vitale entra Iezzi.

11': Crialese serve una palla d'oro ad Awua che spreca malamente sparando alto.

Serata di esperimenti: Iezzi gioca a metà campo.

15': cross dalla destra, Silenzi di testa manda alto.

Secondo tempo supplementare

2': sberla di Carosso, ennesima parata del portiere Rossi (o è in serata di grazia o è un fenomeno; sta di fatto che in campionato non aveva mai giocato prima di stasera).

6': Rolando pennella per la testa di Silenzi, alto ma non di molto.

11': numero di Rolando che dribbla e tira dal limite: altra parata di miracolo-Rossi.

13': Awua porge a Rolando, tiro murato all'ultimo.

Rigori

Inizia la Pro. Bruzzaniti contro Rossi: gol. Pro Vercelli 1 Albinoleffe 0

Tira l'Albineleffe con Genevier: 1-1

Iezzi: palla alta sopra la traversa. 1-1 con un rigore da battere per l'Albinoleffe.

Piccoli contro Tintori, che per poco non ci arriva: Pro Vercelli 1 Albinoleffe 2

Palla a Sangiorgi. Che spiazza Rossi: Pro Vercelli 2 Albinoleffe 2 (con un rigore in meno)

Palla a Nichetti. Che spiazza Tintori: Pro Vercelli 2 Albinoleffe 3.

Palla a Silenzi: traversa. 2 a 3 con un rigore da battere per l'Albinoleffe.

Sulla palla Riva: che segna. 2 a 4.

Finisce l'avventura della Pro in Coppa Italia.

Migliore in campo: il giovane portiere dell'Albinoleffe, Rossi.

PAGELLE

Tintori 6

Cristini 6,5

Auriletto 6,5

Carosso 6,5

Clemente 6,5

Rizzo 7

Vitale 7,5

Erradi 6,5

Crialese 6,5

Della Morte 7

Bunino 6,5

Sangiorgi 6,5

Awua 6,5

Bruzzaniti 6

Rolando 6,5

Silenzi 6

Iezzi 6,5