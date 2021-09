Pro Vercelli-Albinoleffe 1 a 1 dopo 45'

PRO VERCELLI-ALBINOLEFFE 1-1

Marcatori: Bunino (Pvc) al 10'; Poletto (A) al 35'.

(Al 41' Bunino si è fatto parere un rigore)

Pro Vercelli: Tintori; Auriletto, Cristini, Carosso; Clemente, Rizzo, Vitale, Erradi, Crialese; Della Morte, Bunino. A disposizione: Rendic, Masi, Rolando, Emmanuello, Comi, Silenzi, Sangiorgi, Macchioni, Secondo, Iezzi, Secondo, Bruzzaniti, Awua. Allenatore: Scienza

Albinoleffe: Rossi; Miculi, Marchetti, Riva; Petrungaro, Doumbia, Genevier, Poletti, Michelotti; Galeandro, Cori. A disposizione: Pagano, Facchetti, Nichetti, Borghini, Tomaselli, Piccoli, Ntube, Gusu, Giorgione, Ravasio, Gelli, Zona. Allenatore: Marcolini

Arbitra Luca Zucchetti di Foligno

Ammoniti:

PRIMO TEMPO

4': spunto con slalom di Rizzo, i primi applausi della serata sono per lui. Belli alcuni spunti di Della Morte, in apertura, e Vitale (nel non facile ruolo di regista, al posto di Awua).

10': sventagliata di Clemente dalla destra, palla a Rizzo che dalla sinistra (e di sinistro) mette in mezzo un rasoterra insidioso, Bunino è bravissimo ad anticipare tutti: ed è subito gol... Pro in vantaggio.

17': cross dalla destra, Crialese non controlla benne, palla a Bunino che non riesce a coordinarsi... ma la Pro c'è, attacca, gioca disinvolta.

22': spunto di alta classe di Vitale che si libera di un paio di avversari e tenta il tiro a rientro: buona l'idea, ma la palla non arriva con la necessaria potenza.

Bene tutta la squadra, ma Vitale è un gradino al di sopra.

35': gol-doccia-fredda: un tiro sporco di Poletti, nemmeno troppo forte, con difesa e portiere fermi come statue... Tintori, per la verità, era coperto (volutamente?) da un avversario, e ha visto la palla troppo tardi. Pro 1 Albinoleffe 1.

38': grande azione di Della Morte che si accentra, salta avversari e sferra un sinistro dei suoi: magia del portiere Rossi che si tuffa e salva.

41': Bunino servito in area viene steso: è rigore.

Batte lo stesso Bunino, che non tira male, ma il portiere si distende sulla destra e impedisce alla sfera di entrare nell'angolo.