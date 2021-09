Quando verranno riaperti i Centri anziani?

PREMESSO CHE

Le misure necessarie per affrontare la pandemia da Covid-19 hanno dovuto necessariamente restringere spazi di socialità, la cui carenza ha creato forti problematiche sulle persone



Questo rende sempre più necessario, ora in questa fase in cui esistono strumenti chiave quale in primis la vaccinazione, la messa a disposizione di luoghi di incontro in cui le persone possano incontrarsi in sicurezza.



Come segnalato da alcuni residenti, il centro d’incontro del rione Cappuccini risulta essere tutt’ora chiuso, non potendo soddisfare quindi l’esigenza di socializzazione dei cittadini

SI INTERROGA PER SAPERE se si intenda riaprire i centri per anziani comunali, in sicurezza e attuando tutte le misure necessarie

I consiglieri comunali

Alberto Fragapane, Manuela Naso, Carlo Nulli Rosso, Michele Cressano, Maura Forte, Alfonso Giorgio