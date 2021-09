Secondo dipartimento universitario e nuovo rettorato all'Isola

Nuovi passi avanti nell'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica dell'Università del Piemonte Orientale, che avrà sede a Vercelli e che vedrà due nuovi corsi di laurea in Chimica Verde e Sviluppo sostenibile.

Martedì, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti di Dedalo, volare sugli anni, il rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale Professor Giancarlo Avanzi, ha spiegato che sono state raggiunte tra i docenti le firme sufficienti per presentare al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo il progetto di istituzione del nuovo dipartimento. «Sono molto fiducioso - ha aggiunto Avanzi - perché l'Università si è spesa con impegno per questo traguardo e per un piano di sviluppo e investimento su Vercelli che prevede anche la realizzazione di un nuovo rettorato». Nella giornata di oggi, mercoledì 15 giugno, Avanzi ha annunciato che verrà presentata una manifestazione di interesse per l'acquisizione dello stabile, al rione Isola, che verrà ristrutturato a tal fine e che andrà a integrarsi con i nuovi laboratori e la futura mensa dell'ateneo in via di realizzazione da parte del Comune negli ex magazzini e nel locale che ospita Cavalli e Stalloni.