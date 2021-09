Subbuteo, torneo d'estate: risultati, classifiche e foto

Nell’accogliente cornice dell’Oratorio parrocchiale di Borgo Vercelli, domenica 12 settembre, si è disputato all’aperto il “II Torneo dell’Estate” di Subbuteo Calcio da Tavolo.

L’evento, organizzato dal club locale TSC 69ERS, è stato patrocinato da PGS (Politiche giovanili Salesiane) e Waspa (Associazione mondiale dei giocatori amatoriali di Subbuteo). I venti partecipanti, seguiti e applauditi dai tanti intervenuti, sono stati suddivisi in due categorie a seconda dell’età.

Negli Adulti, Riccardo Bruno del TSC 69ERS ha vinto in finale 2- 1 contro il compagno di squadra Andrea Gennari. Al terzo posto, Ferdinando Marino, sempre del TSC 69ERS, ha battuto 1-0 Alessandro Foti del Subbuteo Casale.

Nella categoria Ragazzi, da sempre la più seguita e apprezzata, Riccardo Berioli dei Rebels Genova ha vinto 4-0 contro Alessandro Cirio - il campioncino dei TSC 69ERS. Al terzo posto, Alessandro Gandin dei Rebels Genova che ha superato in rimonta per 3-2 Gabriele Saveriano dei TSC 69ERS.

Nella lotteria dei calci piazzati Adulti, i calci di rigore del Subbuteo, ancora Ricardo Bruno ha bissato il successo e si è aggiudicato la vittoria contro Ferdinando Marino. Nella categoria Ragazzi, lo stesso ha fatto Riccardo Berioli che in finale ha battuto 4-3 Edoardo Beccati, lo specialista dei TSC 69ERS. In apertura di manifestazione, sono intervenuti il presidente della PGS Piemonte Alessandro Tarabusco e il commissario provinciale di Vercelli, Francesco Penna, che con la loro gradita presenza hanno voluto ribadire i temi e i valori che contraddistinguono le Politiche giovanili Salesiane - gli stessi del TSC 69ERS.

La premiazione è stata officiata dal “padrone di casa”, Carlo Rigolone e dall’assessore del comune di Borgo Vercelli, Paolo Milan. All’evento, non ha fatto mancare la sua presenza anche Silvio Patrucco - da sempre sostenitore del Subbuteo in paese. I numeri del Torneo Venti partecipanti suddivisi in due categorie. 46 partite giocate, 176 gol segnati. Tre club rappresentati: TSC 69ERS, Rebels Genova, Subbuteo Casale. Riconoscimenti per tutti i giocatori per un montepremi di oltre 200 euro.