Borgosesia, nuovo parcheggio in Via Vecchia per Grignasco

Sono iniziati con la prima settimana di settembre i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Vecchia per Grignasco, a Borgosesia, dove si stanno ricavando una dozzina di posti auto: «Si tratta di una zona dove i parcheggi erano necessari – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Bonaccio – nel nostro programma elettorale quest’area per la sosta non era prevista, ma abbiamo colto al volo l’occasione di un terreno privato in vendita, e ora offriamo ai nostri cittadini un nuovo utile servizio».

I lavori, che sono stati affidati alla ditta Simeoni di Borgosesia, prevedono l’asfaltatura dell’area e quindi l’installazione di punti luce, per garantire la sicurezza anche notturna del parcheggio. Al momento le opere procedono speditamente e si prevede di completare il tutto per fine ottobre.