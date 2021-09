Elezioni comunali: Biagio Munì presenta il programma e la squadra

Serata di presentazione, all'Hotel Vittoria di Santhià, per il candidato sindaco e la lista di centro destra in corsa per le elezioni comunali di ottobre.

Oggi, lunedì 13 settembre alle 21, all'Hotel Vittoria di piazza Verdi, Biagio Munì e la sua squadra si presenteranno alla popolazione: all'incontro prenderanno parte i parlamentari Andrea Delmastro (Fratelli d'Italia), Roberto Pella (Forza Italia) e Paolo Tiramani (Lega Salvini Premier).

Munì, consigliere comunale uscente, guida la lista "Cambia Santhià insieme a noi". Con lui sono candidati: Luisella Bollea, Maurizio Gallo, Valentina Morello, Natalina Zanotti, Michele Di Lucia, Antonio Angeloro, Luciano Guerrini, Patrizia Belloni, Paolo Magliaro, Daniela Mocca, Roberta Rosso, Aureliana De Sanctis.