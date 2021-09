Sguardo in Uefa: prima giornata dalla Champions alla Conference League

Atalanta, Inter, Juventus, Milan, Lazio, Napoli, Roma sono le squadre di Serie A impegnate in Champions League, Europa League e Conference League.

Tutti i club hanno superato la prima giornata della fase a gironi, per alcuni la partita è andata bene, per alcune si è conclusa con un pareggio, per altri si è conclusa male. Analizziamo i singoli match con classifica e statistiche.

Villarreal Atalanta

Villarreal Atalanta è stata giocata il 14 settembre, la partita è finita 2 a 2 nello stadio Madrigal. Le squadre sono nel gruppo F, Atalanta si colloca al secondo posto, Villareal al terzo. Prima e ultima classificata del gruppo sono Young Boys e Manchester United. I goal della squadra bergamasca sono stati segnati da Remo Freuler al sesto minuto, Robin Gonsens 83 minuto. Per la squadra rivale MAu Trigueros al 39, Arnaut Groneveld al 73.

Malmo Juventus

La Juventus ha giocato martedì 14 settembre contro il Malmo nello stadio Eleda, grande inizio in Champions con tre goal di Alex Sandro, Paulo Dybala su rigore, Alvaro Morata. Massimiliano Allegri ha scelto uno schema 4-4-2, Szczesny in porta, davant Sandro, De Ligt, Bonucci, Danilo. In centrocampo, Rabiot, Locatelli, Betacur e Cuadrado. In attacco Morata e Dybala autori dei due goal sulla squadra avversaria che non è riuscita a far entrare nessuna palla. La Juventus è prima nella classifica del suo gruppo, lettera H, è sopra il Chelsea club vincitrice della scorsa edizione Champions League.

Inter Real Madrid

L'Inter ha ospitato il Real Madrid a San Siro, non ha vinto la prima partita della fase a gironi. Il risultato è 0 a 1 con il goal di Rodrygo Goes, 89 minuto. Si colloca così al terzo posto della classifica del gruppo D, la formazione scelta da Inzaghi è 3-5-2. Handanovic in porta, Skriniar, De Vrj e Bastoni in difesa, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanogly e Perisic in centrocampo, Dzeko e Martinez in attacco.

Liverpool Milan

Partita difficilissima per il Milan di Stefano Pioli, sulle parole di Ibrahimovic la squadra necessita di giocatori con maggiore esperienza in Champions. La partita contro il Liverpool si è combattuta fino alla fine, infatti si è conclusa 3 a 2. Il primo goal del Liverpool è autogoal di Tomori al nono minuto, Ante Rebic e Brahim Diaz segnano al 42 e 44 minuto. Il Liverpool non gli lascia passare la vittoria e risponde con un goal al 48 di Mohamed Saah e poi nel secondo tempo di Jordan Henderson. Il Liverpool ottiene il primo posto nel gruppo B, il Milan il quarto posto con sopra Porto e Atletico Madrid.

Galatasaray Lazio

Galatasaray contro Lazio è una partita della fase a girone di Europa League, prima giornata di sei. Si è conclusa 1 a 0 per errore della Lazio che on un autogoal regala la rete e la vittoria all'avversario. Si tratta dell'unica partita del gruppo E conclusa con la vittoria visto che le altre squadre hanno pareggiato. Il Galatasary così ottiene il primo posto in classifica e la Lazio l'ultimo.

Leicester City Napoli

In Europa League ha giocato anche il Napoli, giovedì 16 settembre. La partita si è giocata come ospite contro il Leicester City nello stadio King Power. Pareggio con due goal, il primo è di Ayoze Perez al nono minuto e poi di Harbey Barnes al 64. Il Napoli non ci sta, soprattutto Victor Osimhen che regala le due reti salvifiche al 69 e 87, sui minuti di recupero Wilfred Ndidi del Leicester ottiene un cartellino rosso. Siamo nel gruppo C, il Leicester ottiene il secondo posto in zona playoff, il Napoli il terzo posto.

Roma CSKA Sofia

La Roma gioca il primo anno della Conference League la nuova e terza competizione Uefa. La prima giornata della fase a gironi, tenutasi il 16 settembre, si è conclusa 5 a 1 nello Stadio Olimpico. Squadra ospite il CSKA Sofia. Segnano Lorenzo Pellegrini due volte, Stephan El Shaarawy al 38, Gianluca Mancini e Tammy Abraham, 82 e 84 minuto. Gli avversari fanno solo un punto con Graham Carey al 10. AS Roma ottiene il primo posto nel gruppo C.