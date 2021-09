Covid, seconda dose di vaccino anticipata per 2300 vercellesi

L'Asl, sulla scorta delle indicazioni regionali, ha deciso di anticipare i richiami di vaccino anti Covid per alcune categorie di popolazione. «Per favorire il rientro a lavoro e a scuola - si legge in una nota - grazie a un aumento delle dosi di vaccini consegnate, l'Asl di Vercelli, assecondando le linee guida regionali, ridurrà il tempo che intercorre tra la somministrazione della prima e della seconda dose di vaccino anti Covid 19. I richiami verranno quindi effettuati dopo circa 21 giorni per i vaccini Pfizer e dopo 25 per Moderna, invece dei 36 giorni mediamente necessari fino ad ora». Da martedì le circa 2300 persone coinvolte riceveranno un messaggio SMS dalla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it con la nuova data in cui recarsi ad effettuare il vaccino.