Incidente a Vicolungo: 4 feriti e traffico in tilt

Un incidente, avvenuto intorno alle 9,16 di domenica mattina, all'altezza dello svincolo di Vicolungo - che collega la A26 e la A4 - ha causato quattro feriti e creato rilevanti problemi al traffico.

L'incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione, ha coinvolto due vetture che viaggiavano in direzione Genova: una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco di Novara è intervenuta per i primi soccorsi ai quattro i feriti, poi trasportati in ospedale, e per la messa in sicurezza dello scenario. Sono intervenuti elisoccorso, ambulanze, personale di Autostrade e Polizia stradale.

L'autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso con rilevanti conseguenze sul traffico: le code si sono protratte per diverse ore.