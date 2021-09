Ciclomotore ritrovato due mesi dopo il furto

Intervento della Polizia locale di Valdilana che nella mattinata di sabato 11 settembre, ha ritrovato un ciclomotore a Ponzone, completamente abbandonato in un boschetto vicino. Da ulteriori indagini è risultato che il mezzo fosse stato rubato circa 2 mesi fa in un centro della Valsesia. Nel pomeriggio è stato restituito al proprietario residente sempre in Valsesia.