Farmacie comunali: al via la consegna domiciliare dei prodotti

A partire da mercoledì 15 settembre parte il nuovo servizio di consegna domiciliare dei prodotti farmaceutici, compresi i medicinali prescrivibili, proposto dalle quattro Farmacie Ccomunali. La richiesta del servizio può avvenire via telefono, contattando una delle quattro comunali, oppure attrverso la App Pharmap.

Intanto le comunali di Vercelli continuano a fornire la possibilità di effettuare un tampone rapido a prezzo calmierato per ottenere il Green pass temporaneo. La sede dei test è la comunale numero 3, in corso Matteotti, dove vengono eseguiti il lunedì, il martedì, il mercoledìl, il venerdì pomeriggio, e il sabato mattina al costo di 15 euro gli adulti e 8 i minorenni. Anche in questo caso il tampone va prenotato telefonando in farmacia.