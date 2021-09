Riparte la stagione del rugby: open day e novità

Riparte alla grande la stagione rugbistica al Campo Comunale "Vittorio Mero" di via Ivrea a Vercelli: allenamenti, open day ed eventi terranno occupata la struttura nei prossimi week end, non solo per ritrovare gli atleti e le famiglie dopo la pausa estiva, ma anche per dare il benvenuto a nuovi compagni di squadra e alle novità introdotte nel Club.

«Siamo emozionati di poter accogliere nuove categorie quest'anno, sarà bellissimo vedere in campo atleti di 3 e 4 anni e qualche ora dopo assistere all'allenamento degli adulti. Sarà una stagione piena di impegni e non vediamo l'ora che inizi», dice Alessandra Bongiovanni, RSC del Club, mentre spiega che da quest'anno la Federazione Italiana Rugby ha ampliato il ventaglio di annate, aggiungendo anche la categoria Under 5 (2017/2018) per la quale il Pro Vercelli Rugby ha deciso di creare un momento dedicato.

Oltre ai piccolissimi nasce anche il movimento di Touch del Pro Vercelli Rugby ovvero un gioco sempre con la palla ovale, ma con assenza di contatto fisico, che ha entusiasmato soprattutto i genitori degli atleti: partito quasi "per gioco" l'anno scorso a fine stagione è diventato un momento di allenamento e di svago anche per i più grandi.

Insomma tante novità che si affiancano ad attività già consolidate come il rugby femminile per le giovanili e le Seniores, e il Rugby di base fino ai 13 anni.