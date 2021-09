Soccorso d'urgenza a una persona caduta in casa e rimasta ferita

Intervento di urgenza, nella tarda mattina di venerdì, per prestare soccorso a una persona caduta in casa e vittima di un'emorraggia.

L'allarme è scattato poco dopo le 11,30 in un condominio di viale Torricelli 5: il personale dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli è dovuto intervenire per raggiungere l'appartamnto, al quarto piano e forzare l'accesso con attrezzature da divaricazione e scasso.

Alla vittima,con un'evidente emorragia in corso, sono state prestate le prima cure con tecniche di trattamento pronto soccorso sanitario e successivamente il personale si è occupato di trasportare la persona ferita al piano strada per affidarla alle cure del personale 118 per il successivo trasporto al nosocomio di Vercelli.

Sul posto oltre il personale dei Vigili del Fuoco e del 118 è interveuta una volante della Polizia di Stato per le ulteriori pratiche del caso.