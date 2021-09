TaoTrade truffa: perché TaoTrade segue rigorosamente le regole antitruffa?

Il mondo del trading è visto spesso con sospetto dai non addetti ai lavori. Le ragioni sono motivate dalle moltissime truffe che ogni giorno vengono perpetrate online, ai danni di sprovveduti che sono alla ricerca di guadagni facili.

Avventurarsi senza la dovuta preparazione nel grande universo degli investimenti finanziari non solo ti porterà a perdere tutto il tuo capitale in pochissimo tempo, ma molto probabilmente ti farà cadere in vere e proprie trappole, architettate da siti truffa che agiscono senza alcuna regolamentazione.

Fortunatamente online non esistono solo truffe, ma al contrario molti siti sono assolutamente affidabili e sicuri, in quanto sottostanno alle leggi europee in materia di investimenti finanziari.

Uno di questi siti, sempre più noto nel settore, è TaoTrade. In questo articolo vedremo le ragioni perché questo broker dovrebbe essere il vostro compagno di viaggio, garantendovi servizi di primissimo ordine.

Cosa sono le truffe online e che cos’è TaoTrade?

Le truffe online hanno sempre le stesse caratteristiche. Tendono ad attirare i trader con la promessa di alti rendimenti sul loro investimento con un rischio minimo o nullo.

Dalle pubblicità sui social media alla creazione di siti Web falsi, i truffatori usano molte tattiche per indurre gli investitori a consegnare i loro soldi.

Le truffe di trading online si verificano quando i criminali inducono le persone a investire in schemi fraudolenti di valuta estera. Spesso promettono opportunità di investimento una volta nella vita in cui i trader possono ottenere rendimenti elevati durante la notte. I truffatori spesso scompaiono dopo aver ricevuto il pagamento, lasciando gli investitori senza nulla.

Fortunatamente c’è un modo per affidarsi in modo sicuro ad un broker online ed è quello di verificare la presenza della licenza per poter operare.

Taotrade da questo punto di vista è assolutamente in linea con le direttive europee e italiane. Questo vi garantisce la massima tranquillità non solo verso le truffe, ma anche verso problemi più subdoli come il saldo negativo.

Qual è la politica antitruffa di TaoTrade?

TaoTrade è un marchio registrato di VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., una società che opera in conformità con la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dell’Unione Europea.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A è autorizzata e regolamentata dalla Hellenic Capital Market Commission (HCMC), con numero di licenza 4/792/20.7.2017.2.

Questa è un’assicurazione totale per quanto riguarda la sicurezza e l’affidabilità e vi protegge da qualsiasi tipologia di truffa.

Prediamo per esempio il saldo negativo, ovvero la possibilità di portare il proprio conto sotto il valore zero a causa di posizione aperte. TaoTrade, come tutti i broker regolamentati, garantisce la chiusura totale di qualsiasi operazione nel momento in cui ci si avvicina troppo allo zero.

Grazie a questa copertura eviterete di trovarvi il conto in negativo e potrete perdere solo soldi che avete depositato.

Perché le persone hanno un’opinione positiva di TaoTrade?

Come abbiamo detto nella nostra introduzione, TaoTrade è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento nell’universo del trading online.

Le ragioni sono molte, soprattutto legate alla qualità dei servizi offerti. Il servizio clienti, ad esempio, è disponibile 24 ore su 24 e risolverà ogni vostro problema in pochissimi minuti.

Avete molti strumenti per contattarlo, chat, mail e numero di telefono. Qualunque sia il metodo di contatto utilizzato avrete sempre a disposizione un operatore competente ed efficiente.

Un’altra ragione che porta i clienti ad avere un’opinione estremamente positiva di TaoTrade è legata ai servizi supplementari offerti dalla piattaforma. L’Autochartist è uno strumento automatico di analisi tecnica che permette di avere analisi in tempo reale sui diversi asset disponibili.

Questo strumento vi risparmierà moltissime ore di studio e vi permetterà di aprire o chiudere operazioni seguendo le indicazioni di un software completamente automatico.

Perché TaoTrade è una piattaforma di trading molto affidabile?

Uno degli aspetti più importanti quando si giudica un broker è senza dubbio la piattaforma di trading, ovvero lo strumento tramite il quale inserirete fisicamente le operazioni a mercato. L’importanza dello strumento è fondamentale in quanto vi accompagnerà in tutta la vostra vita da trader.

Trovarvi in un momento cruciale in cui dovete uscire dal mercato velocemente e incorrere in problematiche tecniche potrebbe farvi perdere molti soldi.

Al contrario, riscontrare questi problemi nel momento in cui state provando ad entrare a mercato potrebbe far vi perdere un’ottima opportunità di profitto.

TaoTrade non opera con MetaTrader, ma con una piattaforma proprietaria che presenta molte caratteristiche fondamentali, che la rendono un perfetto strumento sia per principianti che per trader professionistici.

Design chiaro e interfaccia facile da usare, avvisi di trading puntuali, potenti strumenti di trading, grafici perfettamente personalizzabili. Sono solo alcune delle qualità di questa piattaforma.

Cosa rende TaoTrade differente dagli altri?

Come ben saprete, nel mondo del trading esistono moltissimi broker, tutti eccellenti.

TaoTrade , tuttavia, è senza dubbio una piattaforma unica nel suo genere, che offre ai propri clienti un’esperienza eccezionale sotto tutti i punti di vista. Vediamo insieme in un elenco puntato i motivi.

La piattaforma di trading è completamente online e non ha bisogno di alcun download o installazione. È inoltre usabile sia da desktop che da mobile

L’attenzione verso la formazione dei clienti è al primo posto, dando spazio ad una vera e propria accademia di trading

Il paniere di asset disponibile è di prim’ordine. Forex, materie prime, indici, criptovalute e tanto altro

Risorse gratuite messe a disposizione dei clienti, l’Autochartist su tutti, che permette di risparmiare moltissimo tempo in analisi tecniche

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine del contenuto. Speriamo di avervi dato qualche dritta e aver risolto qualche dubbio riguardo le truffe online legate al trading.

Nella prima parte dell’articolo abbiamo descritto nel dettaglio che cosa sono le truffe nel trading, mostrando come i siti non regolamentati siano pericolosissimi per i meno esperti.

Per risolvere a monte la questione il segreto è affidarsi unicamente a siti in possesso di licenza, come TaoTrade, che sono obbligati a proteggere i fondi dei clienti in moltissime situazioni differenti.

Nella seconda parte dell’articolo abbiamo descritto più nel dettaglio i servizi offerti da TaoTrade e abbiamo visto come mai moltissimi clienti lo hanno scelto come partner per i propri investimenti online.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna e un grande in bocca al lupo per il vostro futuro da trader!