Piscina, ultimi ritocchi mentre la ditta cerca personale

Conto alla rovescia per l'apertura della nuova piscina coperta realizzata nell'area del Centro Nuoto attraverso la posa della copertura telescopica e la riqualificazione della vasca esterna.

Il taglio del nastro è previsto per domenica 19 settembre: dopo 8 anni e mezzo dalla chiusura del vecchio Centro Nuoto (demolito per lasciar posto a una struttura estiva), e dopo un iter progettuale e realizzativo decisamente tormentato, i vercellesi torneranno ad avere una vasca coperta in cui nuotare d'inverno.

In questi giorni, nell'area esterna agli impianti sportivi del Concordia, sono stati al lavoro i vercellesi impegnati nei Puc, i progetti di pubblica utilità collegati al reddito di cittadinanza. Con il coordinamento dei responsabili del progetto comunale, si sono occupati della pulizia dell'area e della tinteggiatura delle recinzioni che cingono tutta la zona che, dalla piscina, arriva fino al campo sportivo della Virtus.

Intanto, anche attraverso i social, la Pralino sport di Sandigliano, società che gestirà l'impianto - al quale è stato messo il nome "Le piscine" - sta cercando personale per il completamento dello staff: chi è in possesso di un brevetto di assistente bagnante, istruttore di nuoto, istruttore di fitness in acqua, acquaticità neonatale può inviare la candidatura all’indirizzo vercelli.direzione@pralino.it.