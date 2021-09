Pd e lista civica: interrogazione sugli attraversamenti pedonali "intelligenti"

Interrogazione dl Pd e lista civica sugli attraversamenti pedonali luminosi che, in base all'accordo siglato con Asm nel 2019 - quando venne installata in città l'illuminazione a led - dovevano essere realizzati in alcune zone considerate più a rischio per i pedoni.

A oggi, l'unico intervento completato pare essere quello lungo via Trino, all'altezza della scuola media Verga, nei pressi dell'incrocio con corso Abbiate, così i consiglieri Michele Cressano, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Alberto Fragapane e Manuela Naso (Pd) e Alfonso Giorgio (Lista civica) chiedono chiarimenti.

«Con la delibera di giunta comunale numero 173 del 10 aprile 2019 - si legge nella delibera - si è approvato il progetto di interventi di rinnovo e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica della città di Vercelli, in cui erano previsti miglioramenti sugli attraversamenti pedonali con realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi. Si chiede quanti interventi di attraversamento pedonali luminosi sono stati eseguiti con la tipologia oggi presente su via Trino nei pressi corso Abbiate; quanti interventi erano previsti nei progetti approvati e per quali ragioni non sono stati eseguiti nelle posizioni individuate dal consiglio comunale».