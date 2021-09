Tamponi gratis per chi ha l'esenzione dal vaccino o ha preso il Covid dopo la prima dose

La Regione Piemonte da questa settimana offre la possibilità di accedere gratuitamente al tampone ai cittadini che hanno l’esenzione dalla vaccinazione (circa 6.000 in Piemonte) e per quelli che sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo la prima dose di vaccino (circa 7.350 in Piemonte).

L’elenco dei centri in cui è possibile sottoporsi al tampone è reperibile al link: https://www.regione.piemonte.<wbr></wbr>it/web/sites/default/files/<wbr></wbr>media/documenti/2021-09/<wbr></wbr>hotspot_tamponi_ripartenza_<wbr></wbr>sicura.pdf

Per quanto riguarda il vercellese, ci si può rivolgere al pit stop di via Colombo a Vercelli, da lunedì a sabato dalle 10,30 alle 12,30 per eseguire il tampone molecolare; alla Piastra di largo Giusti, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 16,30 (tampone antigenico rapido); e al pit stop dell'ospedale di Borgosesia: da lunedì a sabato in orario 10-11 viene eseguito il tampone molecolare mentre dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 16 viene eseguito il tampone antigenico.