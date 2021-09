Riempi il carrello di solidarietà: raccolta alimentare della Cri

La Croce Rossa Italiana organizza sabato 11 settembre in tutti i punti vendita Bennet d’Italia una raccolta di generi alimentari per le famiglie più bisognose.

Anche il Comitato di Vercelli sarà presente presso il punto vendita Bennet in Strada Vicinale Cantarana dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

I volontari chiederanno ai clienti del supermercato di contribuire all’iniziativa benefica attraverso l’acquisto di prodotti non deperibili come pasta, riso, sughi, pelati, tonno, biscotti, alimenti per l’infanzia.

I viveri raccolti integreranno le scorte dei pacchi alimentari che ogni settimana la nostra associazione distribuisce alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.