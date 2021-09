Gelate di aprile: riconosciuto lo stato di calamità per vercellese e biellese

«Un riconoscimento necessario per le aziende che hanno subito le conseguenze della forte gelata del 7 e 8 aprile scorso che ha compromesso i raccolti di questa stagione. Entro il 12 ottobre le imprese che ne hanno il diritto potranno presentare la domanda di risarcimento presso i nostri uffici territoriali». È quanto affermano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani nel commentare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 9 agosto.

Importante per questo traguardo è stato il ruolo di Coldiretti che fin da subito si è preoccupata di segnalare la problematica. Le inusuali temperature rigide primaverili che hanno colpito il Vercellese e il Biellese nel mese di aprile hanno di fatto azzerato il raccolto specialmente degli alberi da frutta come pesche, kiwi e cachi. Gravi danni si sono riscontrati anche alle viti e alle verdure. Tra le zone più colpite Moncrivello, Cigliano, Saluggia, Alice Castello e Borgo d’Ale, ma il freddo e il gelo hanno raggiunto un po’ tutti i territori delle province in quella particolare notte tutt’altro che primaverile.

A fronte delle segnalazioni fatte dalle aziende agricole ai Comuni nei 10 giorni successivi l’evento atmosferico, i Comuni stessi hanno presentato segnalazione alla Regione. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 agosto 2021 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale nella quale sono state delimitate le zone danneggiate. A fronte di questo le aziende ricadenti nel suddetto territorio possono presentare domanda di danno entro i 45 giorni (12 ottobre 2021). La domanda va presentata tramite l’applicativo Nembo su SIAP, quindi tramite l’ufficio Caa di riferimento. La possibilità di presentare la domanda di intervento è subordinata al superamento della soglia del 30% di danno subito, da calcolarsi come differenza tra la PLV (Produzione Lorda vendibile) aziendale riferita all’anno 2021 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti (escludendo, in quest’ultimo caso, il valore più alto e quello più basso).

Per il territorio di Vercelli i Comuni interessati sono: Alice Castello, Arborio, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Sesia, Caresanablot, Cigliano, Collobiano, Crescentino, Gattinara, Guardabosone, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Quarona, Roasio, Rosavenda, Saluggia, Santhià, Tronzano, Trino, Vercelli.

Per il territorio di Biella, invece, i Comuni interessati sono: Andorno Micca, Bioglio, Borriana, Camburzano, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Curino, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Ponderano, Pray, Quaregna Cerreto, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Valdilana, Vigliano Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena.

«Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici – continuano Dellarole e Toscani – che si verificano sempre più spesso con slittamento delle stagioni con la tendenza alla tropicalizzazione e al moltiplicarsi di eventi estremi che ha fatto registrare in Italia negli ultimi dieci anni oltre 14 miliardi di euro di perdite, tra cali della produzione agricola e danni alle strutture ed alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. Serve, quindi, questa attenzione da parte delle Istituzioni per le imprese che sono continuamente sottoposte, a causa del clima impazzito, a gravi danni con perdite delle produzione che arrivano a toccare anche il 100% in occasione di eventi calamitosi come quelli dello scorso aprile».