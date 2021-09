"Togli il green pass o sarà peggio per te"

«Togli il Green Pass (....) o nei pagherai le conseguenze (...) Tu e Bassetti farete la stessa fine visto che andate così d'accordo»: lettera di minacce al sindaco di Robbio, Roberto Francese.

In questi giorni, nel centro lomellino a pochi chilometri da Vercelli, sono in corso diverse manifestazioni: come prevede la normativa per l'accesso a particolari eventi come le sagre, è richiesta la certificazione verde Covid-19. E questo anche se le manifestazioni si svolgono all'aperto.

Francese ha già annunciato che segnalerà la vicenda ai carabinieri: le norme sul green pass, ovviamente, sono nazionali e i sindaci non hanno alcun potere di deroga in tal senso.