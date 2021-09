Raccolta di materiale scolastico: nei punti vendita Coop si aiutano le associazioni del territorio

Sabato 11 settembre nei punti vendita Nova Coop della provincia di Vercelli tornerà “Dona la Spesa Speciale Scuola” – la raccolta straordinaria di materiali scolastici e di cancelleria per fornire sostegno alle famiglie in difficoltà in vista del ritorno sui banchi di scuola.

Per tutto il giorno sarà possibile acquistare e donare, consegnandoli ai volontari e ai Soci Coop presenti nei punti vendita, prodotti quali: risme di carta, penne, matite, pennarelli, evidenziatori, colla stick, forbici, gomme, correttori, temperamatite, quaderni, cartelline trasparenti, portapenne e astucci. Il ricavato verrà destinato alle onlus locali che si occupano di fornire sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico.

In provincia di Vercelli i punti vendita coinvolti e le onlus destinatarie saranno: a Borgosesia l'Associazione Igea; a Santhià la Famija Santhiateisa; a Trino la San Vincenzo De Paoli e a Vercelli, O.S.VER Onlus, il braccio operativo della Caritas.