Punta da un insetto sull'Isola di San Giulio, va in arresto cardiaco, grave una turista

Attimi di panico, nei pomeriggio di domenica, all'isola di San Giulio, ad Orta per una turista punta da una vespa e finita in shock anafilattico. La donna, che ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Novara, è andata in arresto cardiaco dopo essere stata punta, probabilmente da una vespa, nell'area di attracco dei motoscafi. I presenti hanno allertato i soccorsi giunti sul posto con i volontari della Croce Rossa che hanno iniziato le manovre di rianimazione con un defibrillatore. La donna, 69enne lombarda, è stata poi elitrasportata da un elicottero del 118, al Maggiore di Novara, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni.